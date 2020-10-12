الرجاء البيضاوي يتوج بالدوري المغربي للمرة الـ 12

المصدر: د ب أ

توج فريق الرجاء البيضاوي بلقب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم للمرة الثانية عشر في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمثير 2 / 1 على ضيفه الجيش الملكي أمس الأحد في المرحلة الثلاثين (الأخيرة) للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت في نفس المرحلة عن فوز الوداد البيضاوي 2 / 1 على مضيفه الفتح الرباطي، ونهضة بركان على مضيفه أولمبيك آسفي 1 / صفر، ومولودية وجدة على مضيفه حسنية أغادير بنفس النتيجة.

ارتفع رصيد الرجاء، الذي استعاد لقب المسابقة الغائب عنه منذ ستة مواسم، إلى 60 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الوداد البيضاوي (حامل اللقب)، فيما جاء نهضة بركان في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

وبادر الجيش الملكي بالتسجيل عن طريق جوزيف كيدي كنادو في الدقيقة 42، لكن عبدالإله الحافيظي أحرز هدف التعادل للرجاء في الدقيقة 62.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1 / 1، عاد الحافيظي لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 90، لينصب نفسه بطلا للمباراة بدلا منازع.

وعلى ملعب (مولاي الحسن)، تغلب الوداد 2 / 1 على مضيفه الفتح الرباطي، لكن هذا الفوز لم يكن كافيا لحصوله على لقب المسابقة هذا الموسم.

وتقدم جوزيف كومبوس لمصلحة الوداد في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، غير أن الإيفواري جباجبو ماجبي سرعان ما تعادل للوداد في الدقيقة 41، فيما تكفل زهير المترجي بإحراز الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 88.

ويستعد الرجاء لمواجهة ضيفه الزمالك المصري الأسبوع المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يواجه الوداد البيضاوي ضيفه الأهلي المصري في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى للمسابقة القارية.

وفاز نهضة بركان 1 / صفر على مضيفه أولمبيك آسفي، حيث سجل محسن ياجور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، قبل أن يلعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 66 عقب طرد يوسف ميشط.



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