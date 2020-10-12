الأهلي يتعادل مع بيراميدز ويمنح الزمالك قبلة الحياة

المصدر: د ب أ

منح الأهلي قبلة الحياة لغريمه التقليدي الزمالك من أجل الحصول على وصافة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، ومن ثم المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، بعدما تعادل سلبيا مع ضيفه بيراميدز أمس الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار التسعين دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.

واضطر الأهلي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه عمرو السولية في الدقيقة 41، لكنه رغم النقص العددي كاد أن يحصد النقاط الثلاث، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن لاعبه محمد مجدي أفشة لم يتمكن من ترجمتها إلى هدف.

كان بيراميدز بحاجة للحصول على النقاط الثلاث من أجل تعزيز حظوظه في نيل المركز الثاني بترتيب البطولة، في الوقت الذي خاض فيه الأهلي اللقاء بأعصاب هادئة بعد تتويجه بلقب المسابقة للمرة الثانية والأربعين في تاريخه والخامسة على التوالي، منذ الشهر الماضي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 86 نقطة في الصدارة، في حين ظل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق نقطة خلف الزمالك، الذي يواجه مضيفه حرس الحدود غدا الإثنين في نفس المرحلة، علما بأن الفريق الأبيض سوف يخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم، كعقوبة موقعة عليه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية انسحابه من لقاء القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي في شباط/فبراير الماضي، وهو ما جعل الفريق الأبيض يأمل في تعثر بيراميدز أمام الأهلي، لاستعادة آماله في نيل الوصافة.

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