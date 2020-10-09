"الآسيوي" ينقل المباريات المتبقية للجزء الشرقي بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنه نقل كل المباريات المتبقية للجزء الشرقي بدوري الأبطال إلى الدوحة.

وستقام المباريات، التي تضم ما تبقى من دور المجموعات، في الفترة من 18 نوفمبر، إلى 13 ديسمبر في الدوحة التي اختتمت بها مطلع الأسبوع الحالي مواجهات الجانب الغربي بصعود بيرزوي الإيراني إلى النهائي.

ولم يتم تحديد مكان المباراة النهائية التي ستقام في 19 ديسمبر.

وتضم مباريات الجزء الشرقي أندية من الصين واليابان وتايلاند وماليزيا وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وقال داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي في بيان لم يكشف فيه عن أسباب نقل المباريات من ماليزيا إلى الدوحة: "يمكننا البناء على نجاح الجانب الغربي من دوري الأبطال ونتطلع لمباريات مثيرة في البطولة القارية الأبرز للأندية".

وقال ستيف كوريتشا مدرب سيدني أحد الأندية الأسترالية الثلاثة المنافسة في البطولة إن فريقه يشعر بالاطمئنان لما أعلن عنه من تفصيلات وإنه يتطلع للمنافسة فيما تبقى من البطولة.

وأضاف المدرب "نحن سعداء الآن بمعرفة مكان وموعد المباريات المتبقية ونحن نتطلع للرحلة بعد الحصول على تأكيدات السلامة.

"مسيرتنا مستمرة في المجموعة الثامنة واللاعبون يتطلعون فعلا للعودة للمنافسة أمام أفضل الفرق في آسيا".

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ونُقلت مباريات الجانب الغربي إلى الدوحة حيث تم استئنافها الشهر الماضي.

وعلى الرغم من القيود الصحية الصارمة تأثرت العديد من الأندية بعدوى كوفيد-19 وتم استبعاد الهلال حامل اللقب من البطولة على الرغم من بلوغه أدوار خروج المغلوب.

وأصيب 30 لاعبا ومسؤولا بالفريق السعودي بفيروس كورونا ولم يستطع إشراك العدد الكافي من اللاعبين في آخر مباراة له بدور المجموعات ليتم استبعاده من المسابقة.

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