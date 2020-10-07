اكتشاف 15 إصابة بكورونا بين لاعبي الدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

كشف عضو في اللجنة الطبية لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، وجود 15 حالة إيجابية لفيروس كورونا بين لاعبي الأندية منذ عودتها للتدريبات الشهر الماضي.

وقال الدكتور محمد بيشاري، في تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية، إنه جرى رصد 13 إصابة بين لاعبي الفرق الأولى منها 4 حالات جديدة بنادي شباب بلوزداد، حامل لقب الدوري، إضافة إلى حالتين بين لاعبي الرديف.

وأشار بيشاري إلى وجود 4 حالات مشتبه بها في نادي اتحاد الجزائر، مؤكدا أن الفحوص الأولى عن طريق تحليل الدم جاءت نتائجها سلبية في انتظار نتائج كشف "البي سي آر" اليوم الأربعاء.

وكان الجهاز الفني لنادي شباب بلوزداد أعلن أمس عن قطع المعسكر الإعدادي، الذي كان يخوضه الفريق بمدينة مستغانم غربي الجزائر، بعد تأكد إصابة المدافع سفيان بوشار، بالفيروس.

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