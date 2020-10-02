عشرات الإصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الأندية التونسية

المصدر: د ب أ

أصيب العشرات من لاعبي الأندية التونسية بفيروس كورونا المستجد، ما يلقي شكوكا بشأن موعد انطلاق الدوري في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتفشى الفيروس في أغلب النوادي، وفي مقدمتها فريق الأولمبي الباجي العائد إلى الدوري الممتاز، حيث أعلن الفريق عن إصابة 28 من لاعبيه خلال مواجهتهم في مباراة ودية ضد فريق مستقبل الرجيش الوافد الجديد على الدوري أثناء معسكر تدريبي.

ودخل جميع لاعبي الباجي في حجر صحي كما دخل 14 لاعبا من الرجيش الحجر الصحي أيضا بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس.

وأصيب كامل أعضاء الجهاز الفني والطبي لفريق الترجي وخمسة من لاعبيه ليبغ إجمالي عدد مصابي الفريق 12 فردا.

وجاء الكشف عن معظم هذه الإصابات بعد خوض الفريق لمباراة الدور النهائي لكأس تونس يوم الأحد الماضي.

كما أصيب مدرب النادي الأفريقي لسعد الدريدي وحارس النجم الساحلي أيمن المثلوثي بالفيروس، ويخضع الاثنان للحجر الصحي.

وتلقي هذه الإصابات بشكوك على انطلاقة الدوري التونسي المقررة يوم 24 من الشهر الجاري في وقت تتزايد فيه أعداد المصابين بالفيروس بشكل متسارع في كامل أنحاء البلاد.

ولم يعلن اتحاد الكرة عن قرار رسمي بخصوص مصير الدوري، ولكن وسائل إعلام محلية رجحت التوجه نحو تأجيل انطلاق المسابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز