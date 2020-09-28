المنستيري يتوّج بكأس تونس للمرة الأولى بـ "ثنائية" في الترجي

المصدر: د ب أ

توج فريق الاتحاد المنستيري بلقب كأس تونس لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 2 / صفر على الترجي التونسي أمس الأحد في المباراة النهائية للمسابقة.

على ملعب (مصطفى بن جنات) بمدينة المنستير، تقدم الاتحاد بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل عبدالقادر بدران لاعب الترجي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40.

في الشوط الثاني، أضاف ياسين العمري الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 81.

كان الترجي يأمل في التتويج بثالث ألقابه في غضون أقل من شهر، بعدما حصل على لقب الدوري التونسي هذا الموسم في أواخر أغسطس الماضي، والتي أتبعها بتتويجه بلقب السوبر التونسي لموسم 2018 / 2019 على حساب الصفاقسي بركلات الترجيح يوم الأحد الماضي.

وأخفق الترجي في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا ببطولة الكأس، ليظل رصيده متوقفا عند 15 لقبا، بفارق لقبين فقط أمام أقرب ملاحقيه منافسه العتيد الأفريقي، فيما انضم الاتحاد المنستيري إلى قائمة الفرق الفائزة بالبطولة لأول مرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز