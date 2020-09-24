البرتغالي باتشيكو مديراً فنياً لنادي الزمالك المصري

المصدر: د ب أ

أعلن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، تعيين البرتغالي جيمي باتشيكو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك مساء أمس الأربعاء إن اللجنة المشكّلة فاضلت بين عشرات السير الذاتية لاختيار المدرب الجديد.

وأضاف أن السويسري كريستين جروس طلب التعاقد لمدة شهرين فقط ،وأن النادي رفض ذلك، وأن البرتغالي جوسفالدو فيريرا طلب المجيء من بداية الموسم القادم، ولكن فريقه "لا يملك رفاهية الانتظار".

وأوضح أنه تم اختيار باتشيكو مدرب الفريق السابق، ليكون المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

وكان كارتيرون فسخ تعاقده مع الزمالك من جانب واحد ورحل لقيادة التعاون السعودي.

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