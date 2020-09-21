الوداد يهزم "الزمامرة" ويتصدر الدوري المغربي

المصدر: د ب أ

انتزع فريق الوداد صدارة الدوري المغربي لكرة القدم، بشكل مؤقت، بفوزه الصعب على نهضة الزمامرة 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المغربي لكرة القدم، والتي شهدت فوز اتحاد طنجة على رجاء بني ملال 1 / صفر.

وسجل هدفي الوداد إسماعيل الحداد في الدقيقة الثامنة ويحيى جبران في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف نهضة الزمامرة عصام بن عيدالله في الدقيقة 59.

وأهدر عبد الصمد المباركي لاعب نهضة الزمامرة ركلة جزاء في الدقيقة 70.

ورفع الوداد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نهضة الزمامرة عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق اتحاد طنجة على مضيفه رجاء بني ملال 1 / صفر.

ويدين اتحاد طنجة بالفضل في هذا الفوز للاعبه المهدي الخلاطي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.

ورفع اتحاد طنجة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد رجاء بني ملال عند 11 نقطة في المركز السادس عشر الأخير.

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