رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن الزمالك

المصدر: د ب أ

أعلن نادي الزمالك المصري أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، طلب فسخ تعاقده ودفع الشرط الجزائي.

وقال مرتضي منصور، رئيس النادي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الأربعاء إن كاتيرون طلب الرحيل بشكل مفاجئ ودفع الشرط الجزائي.

وأضاف أن رحيل المدرب الفرنسي بهذا الشكل "غير مقبول"، خاصة وأن الفريق بحاجة إلى جهوده قبل مباراة الجمعة المقبلة في الدوري المصري، بالإضافة إلى مباراتي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن "فسخ تعاقد كارتيرون مع الزمالك يمثل هروبا من مركب تسير بانتظام"، داعيا إلى اجتماع مجلس إدارة عاجل لبحث الخروج من أزمة رحيل المدرب واتخاذ القرارات التي من شأنها استمرار مسيرة الفريق بالشكل اللائق.

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