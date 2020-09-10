السعودية تطلق حملة ترشحها لاستضافة أمم آسيا 2027

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأربعاء إطلاق حملته لاستضافة نهائيات كأس أمم آسيا 2027، تحت شعار "معًا لمستقبل آسيا".

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد: "في الوقت الذي تشهد فيه المملكة إطلاق الخطط التطويرية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030،نرغب في تكريس شغفنا الكبير برياضة كرة القدم ودفعه قدمًا ليكون حافزًا لاستمرار النهوض بهذه الرياضة في شتى أرجاء آسيا".

وتابع المسحل أن الرؤية تتمحور حول خطة تنظيم متكاملة، وأن الأمر يتجاوز كونه مجرد تنظيم بطولة لكرة القدم.

وأوضح المسحل: "نسعى للاستفادة من الزخم والمتابعة الكبيرة لهذه الرياضة في آسيا، لتوفير تجربة جديدة قوامها تبادل الأفكار البناءة مع الاتحادات الآسيوية للتوسع بإمكانات كرة القدم الآسيوية بالعموم".

وبالكشف عن شعار الحملة لاستضافة نهائيات كأس أمم آسيا 2027، ذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي أن الشعار يجمع بين ثلاثة عناصر، هي الصقر الذهبي وكرة القدم والأجنحة، وهو شعار يرمز للطائر الوطني السعودي والتزام السعودية باستضافة البطولة بأسلوب جديد، وتعزيز الشراكات مع مختلف الاتحادات الآسيوية.

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