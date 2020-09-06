وزير الرياضة المصري : إنتهاء العمل بجميع صالات بطولة العالم لليد في نوفمبر

المصدر: د ب أ

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن بلاده أكتسبت خبرات كبيرة في مجال تنظيم البطولات بعد استضافة نسخة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم ثم أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عاما في العام نفسه، وسط تنظيم مبهر.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدي البلد" اليوم الأحد أن مصر كبيرة وقوية، وما يحدث فيها من مشروعات قومية وافتتاحات، دفع وزارة الرياضة على القيام بنفس المستوى، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية سواء المحلية أو الدولية التي تثق كثيرا في التعامل مع مصر.

وشدد صبحي على أن ملف اختيار الصالات المغطاة التي تستضيف كأس العالم لكرة اليد بدأ العمل فيه منذ الإعلان عن استضافة مصر للبطولة، وكان الشرط الأساسي سهولة دخول وخروج الجماهير ووجود مطارات.

وقال ، أن صالة ستاد القاهرة وصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصالة برج العرب من الصالات المميزة.

وتابع أن التكنولوجيا ستكون كلمة السر في نجاح مونديال 2021 في مصر وأن الصالات شيدت وفقا للمواصفات العالمية وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر سيتم الانتهاء من العمل وإعلان جاهزية كل الصالات.



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