المقاولون العرب يفسد احتفالات القمة على الزمالك ويهزمه بهدفين

المصدر: د ب أ

تغلب المقاولون العرب على ضيفه الزمالك 2 / 1 ، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وجاء فوز المقاولون العرب على الزمالك، ليفسد فرحة الأخير بالفوز الذي حققه على الأهلي 3 / 1 يوم السبت الماضي، في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

وتقدم المقاولون العرب في الدقيقة 13 عن طريق الكولومبي لويس هنيستروزا، قبل أن ينجح المغربي أشرف بن شرقي في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني،سجل محمد عصام هدف الفوز للمقاولون العرب.

وشهدت المباراة تعرض فادي نجاح لاعب المقاولون العرب للطرد في الدقيقة 36 بعد تدخل قوي على المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، فيما تعرض زميله محمد عصام صاحب الهدف الثاني للمصير ذاته في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 42 نقطة في المركز الثالث.

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