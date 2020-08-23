الزمالك يحسم مباراة القمة بالثلاثة وينفرد بالمركز الثاني

المصدر: رويترز

ألحق فريق الزمالك أول هزيمة بضيفه الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعدما تغلب عليه 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ما جعله ينفرد بالمركز الثاني في ترتيب الدوري خلف الأهلي المصري.

وتقدم الزمالك بهدف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13، ثم تعادل ياسر إبراهيم للأهلي في الدقيقة 62، ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 71، قبل أن يختتم أسامه فيصل أهداف الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، علما بانه سيتم خصم ثلاث نقاط منه بنهاية الموسم ، كعقوبة موقعه عليه عقب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي.

وتوقف رصيد الأهلي عند 56 نقطة في صدارة الترتيب.

وهذه هي الخسارة الأولى للأهلي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الثاني عشر للزمالك هذا الموسم مقابل التعادل في ست مباريات والخسارة في ثلاث.

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