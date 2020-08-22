إطلاق اسم النجم الراحل حمادي العقربي على أكبر ملاعب تونس

المصدر: د ب أ

أعلن إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية اليوم السبت، أنه سيتم إطلاق اسم الراحل حمادي العقربي نجم المنتخب التونسي والنادي الصفاقسي الذي وفاته المنية أمس الجمعة على الملعب الأولمبي برادس،أكبر ملاعب تونس، وذلك خلال موكب تأبين اللاعب.

وشيعت جماهير النادي الصفاقسي وعموم التونسيين جثمان اللاعب اليوم الذي انطلق من مقر سكنه إلى ملعب الطيب المهيري الخاص بفريق النادي الصفاقسي في مدينة صفاقس.

وشارك في تأبين قائد النادي الصفاقسي ونجم خط وسط منتخب تونس في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ ورئيس النادي الصفاقسي المنصف خمام وعدة شخصيات وطنية ورياضية.

وقال الفخفاخ في كلمته لتأبين اللاعب :"سجل الأهداف من كل الزوايا وكان لا يتأخر في تلبية رغبات الجميع".

وأضاف الفخفاخ :"في مسيرة 26 عاما من العطاء خط اللاعب صفحات ذهبية مع المنتخب التونسي والنادي الصفاقسي. حمل معه الألقاب والأمجاد في تونس وأفريقيا والخليج. وكان بطلا مع الجيل الذهبي (المنتخب) في ملحمة يذكرها الجميع في مونديال الأرجنتين 78".

يعد العقربي /69 عاما/ الذي توفي بعد صراع مرير مع مرض عضال في سنواته الأخيرة، أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين أنجبتهم تونس ويلقب بساحر الأجيال وهو يحظى باحترام واسع بين أندية تونس.

لفت العقربي الأنظار إليه بقوة في مونديال الأرجنتين 78 بفضل موهبته. وساهم مع جيل تونس الذهبي آنذاك في إحراز أول انتصار للعرب ولإفريقيا في تاريخ المونديال على حساب المكسيك 3 / 1 ما سمح بإضافة منتخب ثان عن القارة في المونديال التالي بإسبانيا عام 1982.

واعتزل العقربي اللعب عام 1989 وشيدت له بلدية صفاقس تمثالا وسط المدينة كما حجب فريقه قميص رقم 8 الذي كان يرتديه نهائيا. وأمس قررت إدارة فريقه الصفاقسي أن يطلق اسمه على المجمع الرياضي للنادي.

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