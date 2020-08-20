الرجاء يعزّز صدارته للدوري المغربي بفوزه على الفتح

المصدر: د ب أ

عزز الرجاء البيضاوي صدارته لترتيب الدوري المغربي لكرة القدم، وذلك بفوزه على الفتح الرباطي 1 / صفر، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة، والتي شهدت تعادل حسنية أغادير مع أولمبيك آسفي 2 /2 ، فيما خيم التعادل السلبي على مباراة يوسفية برشيد ونهضة بركان.

وفي المباراة الأولى سجل محسن متولي هدف المباراة الوحيد للرجاء في الدقيقة 29.

ورفع الرجاء رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط أمام الوداد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفتح الرباطي عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية تعادل حسنية أغادير مع أولمبيك آسفي 2 /2.

وتقدم حسنية أغادير عن طريق أيوب الملوكي في الدقيقة 48، قبل أن يسجل أيوب الكعداوي هدف التعادل لفريق آسفي في الدقيقة 60 من ضربة جزاء.

وعاد الكعداوي ليسجل الهدف الثاني لفريق آسفي في الدقيقة 71، لكن كريم البركاوي سجل هدف التعادل لأغادير في الدقيقة 89 من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة تعرض وليد صبار لاعب آسفي للبطاقة الحمراء في الدقيقة 53.

وأهدر كريم البركاوي ضربة جزاء لفريق حسنية أغادير في الدقيقة 81.

ورفع آسفي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع حسنية أغادير رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على مباراة يوسفية برشيد ونهضة بركان.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع برشيد رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

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