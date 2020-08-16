الأهلي المصري يبلغ إكرامي بنهاية مهمته مع الفريق

المصدر: رويترز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنهاء مهمة حارس المرمي شريف إكرامي وتوجيه الشكر له.

وذكر الأهلي المصري في بيان عبر موقعه الرسمي أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر وبعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قرر استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.

وأضاف البيان :"في ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم".

يذكر أن النادي الأهلي لم يجدد عقد شريف إكرامي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي انتهت مهمته مع الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أسوان غدا الاثنين في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

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