فيروس كورونا يؤجل 3 مباريات بالدوري المغربي

المصدر: رويترز

قررت رابطة أندية المحترفين لكرة القدم في المغرب تأجيل 3 مباريات بينها قمة الجيش الملكي وضيفه الوداد البيضاوي بسبب وباء كوفيد-19 بعد أن أعلنت ثلاثة فرق عن إصابات بين اللاعبين والإداريين.

وأعلن الوداد البيضاوي إصابة 5 من أفراد الفريق بفيروس كورونا بعد اختبارات يوم الأربعاء لتتأجل المباراة التي كان من المنتظر أن تجمعه بالجيش الملكي مساء اليوم الجمعة بالرباط.

وأكد الوداد أن حالة المصابين مستقرة لكن رغم ذلك سيخضع جميع المخالطين للحجر الصحي بالدار البيضاء بجانب إجراء مسحة طبية أخرى لكافة أفراد الفريق.

وتأجلت أيضاً مباراة أولمبيك خريبكة وضيفه اتحاد طنجة نظراً لخضوع فريق اتحاد طنجة للحجر الصحي بعد إصابة 16 لاعباً والمدرب و أفراد بالطاقم الفني بالعدوى.

كما أصيب اثنان من فريق سريع واد زم بفيروس كورونا ليدخل جميع اللاعبين والفنيين والإداريين الحجر الصحي وتتأجل مباراته مع مستضيفه الرجاء البيضاوي.

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