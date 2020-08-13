بيراميدز: رمضان صبحي أهم موهبة في مصر

المصدر: د ب أ

أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز المصري لكرة القدم أن رمضان صبحي هو الموهبة الأهم في الكرة المصرية في الوقت الحالي، وهو بمثابة إضافة كبيرة على مختلف الأصعدة ويتشرف أي ناد في العالم بالتعاقد معه.

وقال بسيوني في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الخميس :"رمضان صبحي لاعب متعاقد مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي ويتبقى في عقده مع ناديه موسما واحدا وبالتالي لا يجوز الحديث عن التعاقد مع اللاعب قبل مخاطبة النادي الإنجليزي بشكل رسمي".

وأضاف :"بيراميدز دائما ما يسلك الطرق الشرعية ويضرب به المثل في تعاملاته مع الأندية، وبالفعل تمت مخاطبه النادي الإنجليزي لمعرفة مطالبهم المادية بخصوص انتقال اللاعب".

وأوضح :"كل ما يتردد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن راتب اللاعب أو مقابل انتقاله إلى نادي بيراميدز مجرد اجتهادات شخصية بعيدة كل البعد عن الواقعية، ونرجو من الجميع تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".



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