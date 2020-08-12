الرجاء يستعيد صدارة الدوري المغربي بفوزه على حسنية أغادير

المصدر: د ب أ

استعاد فريق الرجاء صدارة الدوري المغربي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه حسنية أغادير 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في الجولة الحادية والعشرين من الدوري المغربي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل مولودية وجدة مع مضيفه يوسفية برشيد 1/1.

وسجل هدفي الرجاء سفيان رحيمي وحميد أحداد في الدقيقتين الثالثة و49.

ورفع الرجاء رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام الوداد، الذي تصدر الدوري أمس بفوزه على أولمبيك خريبكة 3 / 2، وتوقف رصيد حسنية أغادير عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل مولودية وجدة مع يوسفية برشيد 1/1.

وتقدم عبد الخالق آيت أورجبي لفريق يوسفية برشيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، وتعادل المهدي النغمة لمولودية وجدة في الدقيقة 54 من ركلة جزاء أيضا.

وشهدت المباراة طرد لمين دياكيتي لاعب مولودية وجدة في الدقيقة 87.

ورفع مولودية وجدة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، كما رفع يوسفية برشيد رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.

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