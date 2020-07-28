الزمالك يعلن مشاركته في بطولة الدوري المصري

المصدر: د ب أ

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك المصري بجهود مرتضى منصور؛ رئيس النادي، على إتاحة الفرصة له لتوضيح رأيه في استكمال مسابقة الدوري المصري بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال كارتيرون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك اليوم الثلاثاء :" أنا مثل كل مدربي الدوري المصري، لا نريد عودة البطولة للأسباب المعروفة للجميع، حيث لا فائدة رياضية من عودة النشاط.. والموسم سيكون مضغوطا والظروف ستكون صعبة على كل الفرق.. لهذه الأسباب كنت أريد عدم عودة الدوري وبدء موسم جديد".

وأضاف أن الفريق مضطر إلى أن يلعب مسابقة الدوري المصري حتى لا يتعرض النادي لعقوبات، موضحا أنه سيستغل المباريات لتكون أفضل تجهيز لبطولة أفريقيا ومنح الفرصة للناشئين.

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