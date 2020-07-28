إعلان شباب بلوزداد بطلاً للدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

يستعد الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإعلان شباب بلوزداد بطلا لدوري المحترفين لموسم 2019-2020، الذي جرى تعليقه منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعقد الاتحاد الجزائري غدا الأربعاء، جلسة استثنائية لدراسة مستقبل الموسم المعلق، بعدما أطلق استشارة كتابية لأعضاء الجمعية العمومية لتحديد خيار واحد من أصل ثلاثة خيارات تخص حسم الموسم المعلق.

وشارك في الاستشارة 96 عضوا من مجموع 112 عضوا في الجمعية العمومية، بحسب ما كشفه الاتحاد الجزائري.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاتحاد الجزائري يتجه لتزكية الخيار الثالث الذي ينص على اعتماد الترتيب اعتبارا من الجولة الأخيرة التي توقف فيها الدوري، مع إقرار الصعود وإلغاء الهبوط.

وتبعا لذلك، فانه سيتم إعلان شباب بلوزداد بطلا لدوري المحترفين، مقابل صعود 4 أندية من الدرجة الثانية لدوري الدرجة الأولى، الذي سيصبح مشكلا من 20 فريقا في موسم 2020-2021.

كان شباب بلوزداد يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري قبل تعليقه برصيد 40 نقطة، متقدما بثلاث نقاط على مولودية الجزائر ووفاق سطيف ملاحقيه المباشرين، قبل ثماني جولات من ختام الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز