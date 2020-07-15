الجنايني: لن أترشح في انتخابات "الجبلاية" المقبلة

المصدر: د ب أ

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أنه لن يترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت" اليوم الأربعاء أن "زمن التجاوز والأخطاء في الكرة المصرية بدون عقاب، قد ولي وانتهى".

وأضاف أنه "من حق أي متضرر في أية عقوبة استئنافها أمام الدرجات الأخرى للتقاضي، خاصة العقوبات التي تم توقيعها عقب مباراة السوبر المصري".

وأوضح الجنايني أنه جاء لرئاسة اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري بترشيح من الدولة ولم يتردد في قبول المهمة لخدمة بلادة حتى لو تعرض للهجوم والنقد.

وتابع: "وجه البعض اتهامات باطلة لي مثلما حدث في السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، ولكني أؤدي عملي بعيداً عن ذلك".

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