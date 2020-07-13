مصر تبدي استعدادها لاستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أن بلاده جاهزة لاستضافة مباريات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أشرف صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس اليوم الاثنين في حالة اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارا بإسناد المهمة لمصر "فنحن جاهزون".

وأضاف أنه تواصل مع اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة المصري، للتأكيد على قدرة بلادة لاستضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح: "لا يوجد مانع من استضافة المباريات الأفريقية، ونتواصل مع اتحاد الكرة والكاف، لمعرفة القرار النهائي"، مؤكدا:"دائما جاهزون بالبنية الأساسية وقدراتنا وهذا الذي أبلغناه للجبلاية".

وتأهلت أندية الأهلي والزمالك من مصر والرجاء والوداد من المغرب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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