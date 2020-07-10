العينة الثالثة سلبية .. الأهلي المصري خالي من فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سلبية جميع عينات المسحة الثالثة للكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي أمس الأول الأربعاء.

وقال مدير الكرة بالأهلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه اليوم الجمعة: إنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه غداً السبت تحت قيادة فايلر، الذي ظهرت سلبية مسحته أيضا.

وكان الأهلي أجرى مسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا جاءت نتيجة المسحات الثلاث سلبية تماما.

ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بالإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.



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