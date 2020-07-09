الزمالك المصري يعلن إصابة لاعبه كريم بامبو بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن نادي الزمالك المصري إصابة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم كريم بامبو بفيروس كورونا.

وقال أمير مرتضي منصور، المشرف العام على كرة القدم بالنادي، في تصريحات تليفزيونية لقناة نادي الزمالك اليوم الخميس إن الطبيب محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق يقوم بدور كبير مع جميع اللاعبين، ويتواصل بشكل مستمر مع بامبو ومع جميع اللاعبين.

وأوضح: "الجهاز الطبي يعمل بنظام على أعلى مستوى ولا يوجد أي اختلاط بين اللاعبين، حتى يتم الكشف عن نتائج جميع المسحات".

وتابع: "محمد عواد حارس المرمى سيتواجد بشكل طبيعي مع الفريق في معسكر مدينة برج العرب، بعد سلبية المسحات الأخيرة التي خضع لها، وشفائه بشكل تام من فيروس كورونا المستجد".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز