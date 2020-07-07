"كاف" يرجىء كأس أفريقيا للمحليين بالجزائر إلى صيف 2022

المصدر: د ب أ

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الاثنين إقامة بطولة أفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر العام 2022، في فصل الصيف بدلا من شتاء نفس العام، حتى لا تتزامن مع بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون.

وكشف محمد ساعد الأمين العام للاتحاد الجزائري للعبة، أن كاف، أبلغهم أمس الاثنين، بتأخير موعد البطولة من يناير إلى صيف 2022.

وأوضح ساعد، في تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية، أن الاتحاد الأفريقي اقترح تنظيم البطولة بين شهري يونيو ويوليو 2022، مؤكدا أن مدة البطولة هي 22 يوما.

وأبرز ساعد، أن الاتحاد الجزائري سيحدد موعد البطولة بشكل نهائي بعد استشارة وزارة الشباب والرياضة.

كان الاتحاد الأفريقي أعلن تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا، التي كانت مقررة بالكاميرون مطلع 2021، إلى بداية 2022، بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

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