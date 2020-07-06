الاتحاد المصري يدرس تكريم محمد صلاح

المصدر: د ب أ

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين أنه سيتم الإعلان قريبا عن جدول مباريات الدوري المحلي. وموضحا أن علاقته بمحمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي أكثر من رائعة ودائم التواصل معه ويتم التخطيط لتكريمه بالشكل المناسب".

وقال الجنايني على هامش مؤتمر الإعلان عن الكرة الموحدة التي سيتم الاستعانة بها في المباريات إن حسام الزناتي مدير المسابقات يقوم بجهود كبيرة لوضع جدول مباريات الدوري المصري في ظل غموض موقف الارتباطات الدولية من جانب الاتحاد الإفريقي، وسيتم خلال أيام الإعلان عن أول ثلاث أو أربع جولات لعودة المسابقة التي تم الإعلان عن استئنافها في السابع من أغسطس المقبل.

واضاف أن هناك صعوبة في تحديد موعد ختام بطولة الدوري في ظل حالة عدم وضوح مصير المباريات الدولية، مؤكدا أن لجنة الحكام ستعمل بنفس تشكيلها الحالي.

وأشاد عمرو الجنايني بجهود المجالس السابقة لاتحاد الكرة وما بذلوه من جهد، مؤكدا على أن اللجنة جاءت لتستكمل عمل من سبقها، ولا تستهدف أي شيء سوى صالح الكرة المصرية.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز