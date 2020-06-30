اكتشاف حالتين جديدتين مصابتين بكورونا في نادي طنطا المصري

المصدر: د ب أ

أكد أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا المصري أن المسحة الثانية للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد أثبتت إصابة شخصين، ليصل العدد الإجمالي في النادي حالياً إلى سبع حالات.

وقال المزين، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت"، أمس الاثنين: "أجرينا المسحة الثانية أول أمس وحصلنا على النتائج أمس باكتشاف حالتين جديدتين، وكنا نتوقع ذلك".

وأضاف: "أصبح لدينا سبع إصابات بكورونا داخل نادي طنطا، بينهم أربعة لاعبين وثلاثة من أعضاء الجهاز بعد إجراء المسحتين الأولى والثانية".

وأوضح: "الأمور أصبحت صعبة علينا للغاية، خاصة أن لدينا ثلاث إصابات من القوام الأساسي للفريق، ويجب التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة".

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