الاتحاد المصري لكرة القدم يهنىء محمد صلاح بلقب البريميرليغ

المصدر: د ب أ

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تهنئة النجم الدولي المصري، محمد صلاح، بالتتويج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة: "الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم مصر بفوزه مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

وقدم تشيلسي هدية ثمينة لليفربول ومنحه لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عاما قبل 7 مراحل على ختام الموسم، بعد تحقيقه الفوز على مانشستر سيتي 2-1.

كان ليفربول قد فاز على كريستال بالاس في أنفيلد، الأربعاء، وكان يتبقى له نقطتين فقط للتتويج بلقب البريميرليج.

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