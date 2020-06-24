الصين تلتزم بتسليم 3 ملاعب جديدة بالجزائر في موعدها

المصدر: د ب أ

التزمت الصين بتسليم الجزائر 3 ملاعب جديدة في الآجال المحددة استعدادا للأحداث الرياضية الدولية المهمة التي ستستضيفها الدولة العربية خاصة في العام 2022.

والتقى وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي أمس الثلاثاء مع السفير الصيني في الجزائر ليه ليانه، واستعرض معه واقع وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الشباب والرياضة.

وقال بيان للوزارة الجزائرية إن خالدي وليانه تبادلا وجهات نظرهما حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز مشاركة الشركات الصينية في إنجاز المنشآت الرياضية في الجزائر، وفي مقدمتها مشاريع ملعبي براقي والدويرة بالجزائر العاصمة، وملعب بير الجير بوهران غربي البلاد.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاتفاق على تعزيز التنسيق المشترك بين الطرفين من أجل ضمان تسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة، تحسبا للأحداث الرياضية الدولية المهمة التي ستحتضنها الجزائر، منها دورة الألعاب المتوسطية في مدينة وهران، وبطولة أفريقيا للأمم للاعبين المحليين لكرة القدم " الشان"، المقررتين العام 2022.

وكان يفترض أن تستلم الجزائر هذه الملاعب الثلاثة قبل نهاية العام الحالي بحسب ما تضمنه مخطط الحكومة، قبل أن يعلن وزير الشباب والرياضة إرجاء الموعد إلى عام 2021.

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