حسين عبد الغني يوافق على تمديد عقده مع الأهلي السعودي

المصدر: د ب أ

كشف تقرير إخباري اليوم الجمعة أن حسين عبد الغني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، وافق على تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المفترض أن ينتهي عقد المدافع الدولي السابق في أغسطس المقبل، وهو ما يحتم على إدارة النادي تمديد عقده لاستكمال موسم الدوري السعودي مع الفريق، حيث تستأنف منافسات المسابقة في الشهر نفسه بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن عبد الغني لم يقدم أي شروط مالية لإدارة ناديه من أجل التمديد، وأكد اللاعب رغبته في الاستمرار، كما تنتظر إدارة الأهلي رد سلمان المؤشر وباسم العطا الله، ثنائي الفريق الأول، على تمديد عقديهما حتى نهاية الموسم، علما بأن عقديهما ينتهيان في 30 يونيو الجاري.

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