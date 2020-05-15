إيقاف مدير عام وفاق سطيف تحفظياً

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم عن إيقاف فهد حلفاية، المدير العام لوفاق سطيف حتى مثوله أمامها في جلسة مقررة الاثنين المقبل.

ولم تذكر الرابطة سبب ايقاف حلفاية، واكتفت في بيان مقتضب نشرته في موقعها الرسمي على الانترنت، لافته إلى أنها استندت في قراراها إلى المادتين 9 و10 من لوائح الانضباط لاتحاد الكرة الجزائري، المتعلقتين بالتدابير المؤقتة والمستعجلة.

وكان عبد الكريم مدوار، رئيس رابطة الدوري، طلب من لجنة الانضباط التحقيق في قضية التسجيل الصوتي المنسوب لفهد حلفاية، والذي يتضمن فحواه التلاعب بنتائج بعض مباريات الدوري.

وأوضحت الرابطة في البيان، الذي نشرته في موقعها الرسمي، أن مدوار، طلب أيضا من لجنة الانضباط معالجة هذا الملف بالسرعة القصوى طبقا للمادة 4 من لوائح الانضباط لاتحاد الكرة الجزائري.

كما أكدت أن لديها وسائل قسرية وترسانة قانونية في مستوى مواجهة هذا النوع من الممارسات، وأية فكرة تستهدف تشويه البيئة التي تنشط فيها الرياضة الجزائرية.

وأشارت إلى أنه حرصا منها على حماية المنافسة، ستوفر جميع الشروط للحفاظ على الروح الرياضية.

وكان سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة الجزائري، واتحاد الكرة الجزائري، أدانا بشدة ما جاء في التسجيل الصوتي، الذي يتحدث فيه شخصان هاتفيا أحدهما يرجح أن يكون فهد حلفاية، الذي كان يتكلم عن مساعي للتلاعب بنتائج بعض المباريات لمساعدة فريقه وفاق سطيف على التتويج بلقب الدوري المحلي.

بينما قرر شباب بلوزداد متصدر دوري المحترفين الذي ورد اسمه في التسجيل، إيداع شكوى لدى القضاء والتأسس كطرف مدني انتصارا لـ" شرف الرياضة الجزائرية الذي استباحه أفراد يحسبون أنفسهم فوق القانون وأعلى رتبة من الجميع".

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