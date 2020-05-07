اتحاد الكرة المصري يمدد تعليق النشاط الكروي لنهاية الشهر الحالي

المصدر: د ب أ

قرر الإتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس مد تعليق النشاط الرياضي حتي نهاية شهر مايو الحالي.

وقال البيان الذي نشره اليوم على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء المصري باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر أبريل الماضي حتى منتصف الشهر الجاري تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء المصري في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

وأعرب اتحاد الكرة المصري عن أمله في أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.



يذكر أن الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 41 لقباً والذي توج باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، يتربع على صدارة المسابقة قبل توقف الموسم الحالي برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة أمام أقرب ملاحقيه المقاولون العرب، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك مباراة مؤجلة.



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