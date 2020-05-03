شباب بلوزداد يقرر تخفيض رواتب لاعبيه إلى النصف

المصدر: د ب أ

قرر نادي شباب بلوزداد الجزائري لكرة القدم تقليص رواتب لاعبيه بـ50%، للحد من الآثار السلبية لتفشي جائحة كورونا.

وذكرت محطة (الهداف) التليفزيونية اليوم الأحد، أن إدارة شباب بلوزداد قررت رسميا تخفيض رواتب اللاعبين للنصف، ليصبح أول فريق جزائري يقدم على هذه الخطوة.

كان جلول عاشور، رئيس نادي اتحاد الجزائر حامل لقب الدوري، أعلن أمس الأول الجمعة، أن الفريق يعتزم

تخفيض رواتب اللاعبين ما بين 45 و50%. بينما دعا محمد رزواطي، رئيس نادي شبيبة الساورة اللاعبين لقبول خفض رواتبهم طوعا، بالنظر للظروف المالية الصعبة التي تعيشها الأندية والتي ازدادت تعقيدا بفعل الآثار السلبية التي خلفها وباء كورونا.

كما لا يستبعد شباب قسنطينة الوصول لاتفاق مع اللاعبين لتخفيض رواتبهم، غير أن أندية أخرى لا تريد اتباع هذه الخطوة، لكونها لم تصرف مستحقات لاعبيها العالقة منذ عدة أشهر.

يذكر أن اتحاد الكرة الجزائري أقر الخميس الماضي، خطة لاستكمال الموسم الكروي 2019 - 2020، في حال قرار السلطات الحكومية برفع الحجر الصحي.





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