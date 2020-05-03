البرازيلي إدواردو متمسك بالهلال السعودي

أبدى البرازيلي كارلوس إدواردو صانع لعب نادي الهلال السعودي تمسكه بالاستمرار ضمن صفوف الفريق حتى اليوم الأخير في عقده.
وقال إدواردو في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "يتبقَّى شهرين في عقدي مع الهلال ، وسأنتظر حتى آخر يوم، ثم سأتخذ قراري بشأن مستقبلي احترامًا للنادي وعقدي الذي يسري معه".
وحول وجود مفاوضات مع الهلال بشأن تجديد عقده، أوضح "لم تكن هناك مفاوضات بهذا الشأن، وكما ذكرت، سأنتظر حتى نهاية عقدي، ثم سأحدِّد ردّي على العروض".
وتلقى إدواردو عروضا من أندية سعودية واماراتية وقطرية، حيث ينتهي تعاقده مع الهلال بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.