الهلال السعودي ينتظر مصير دوري الأبطال

وضع الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي لكرة القدم، خطتين لإعداد فريقه في حال عودة المنافسات الرياضية المتوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الهلال ينتظر قرار الاتحاد الآسيوي للعبة، بخصوص موعد استئناف منافسات دوري أبطال آسيا، من أجل إجراء معسكر إعدادي داخلي في الطائف أو أبها حال عودة البطولة في بداية شهر أغسطس المقبل، أما في حال استئنافها في منتصف الشهر ذاته أو نهايته فإن إدارة النادي ستدرس إقامة معسكر خارجي في أحد الدول الأوروبية.
وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 51 نقطة.