مقترح باستئناف الدوري التونسي بعد شهر رمضان

المصدر: د ب أ

قدم الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس مقترحاً لإستئناف الدوري الممتاز، الذي تم تعليقه منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد شهر رمضان أو في شهر أغسطس المقبل في حال موافقة السلطات.

وقال رئيس الاتحاد وديع الجريء اليوم الخميس، في تصريحات نشرت عبر الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه تم التقدم بخطتين إلى وزارة الرياضة من أجل استئناف مباريات الدوري إما في موعد أقصاه العاشر من يونيو أو في نهاية شهر أغسطس.

وتفترض الخطة الأولى استئناف التدريبات بعد قرار الحكومة رفع الحجر الصحي العام يوم الثالث من مايو المقبل وبداية اعتماد حجر صحي موجه، والسماح للاعبين بالتدريب لمدة ثلاثة أسابيع قبل خوض المباريات الرسمية.

وقال الجريء "يمكننا اعتماد برتوكول صحي يقدمه الخبراء ويلتزم به الجميع. يمكن اتخاذ إجراءات مثل تقييد حضور المسؤولين مع فرقهم في الملاعب وإلزام اللاعبين ارتداء كمامات".

وأضاف الجريء :"قد نفكر في إخضاع الفرق لحجر صحي في النزل لمدة شهر أو أكثر وإجراء التحاليل السريعة قبل 48 ساعة من المباريات. والاقتصار على اللعب في أربعة أو خمسة ملاعب محددة".

وفي حال لن يكون متاحا استئناف التدريبات في الأسابيع القليلة القادمة يقترح الاتحاد موعدا بديلا لاستئناف نشاط الدوري في نهاية أغسطس على أن يتم التمديد في عقود اللاعبين.