الدعيع يكشف موقفه من استكمال الدوري السعودي وسبب اعتزاله

المصدر: د ب أ

طالب حارس المرمى السعودي الدولي السابق محمد الدعيع، باستمرار دوريات كرة القدم ولو بعد شهرين أو ثلاثة شهور ، وذلك عقب التوقف الذي طال الجميع بسبب أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وأن استئناف الموسم الحالي أكثر عدلاً لجميع الفرق

وقال الدعيع : "من الصعب جدا إنهاء الدوري حتى لو كان الهلال متصدرا بفارق ست نقاط، لأن هناك أيضا مسألة الصعود والهبوط ، وسيكون إلغاء الدوري ظلما لهذه الفرق ، فمثلا هناك من ينتظر فرصة الصعود منذ عقود وإلغاء الدوري ظلم كبير له". القصة ليست متصدرا فقط ، فهناك أيضا صعود وهبوط..

وأضاف: في الدوري السعودي تبقت 8 جولات يمكن إنهاؤها في شهر ونصف الشهر ، والقضية ليست محصورة في دورينا فقط بل تشمل دوريات العالم أجمع. ومن الأفضل استكمال الدوري بعد أن تتحسن الأمور ، واعتبار فترة التوقف مثل المعسكرات التي تكون في بداية الموسم".

على جانب أخر، كشف الدعيع، أن المدرب البلجيكي إيريك جيريتس المدير الفني الأسبق لفريق الهلال السعودي كان من أبرز الأسباب التي دفعته للاعتزال المبكر وعدم مواصلة اللعب رغم أنه كان قادرا على العطاء لسنوات إضافية.

وأوضح الدعيع 47 عاما الذي اعتزل اللعب قبل 11 عاما : "عندما اعتزلت ، كنت أعرف أنني قادر على العطاء لمدة ثلاثة مواسم إضافية ، لكن كانت لدي مشكلات مع البلجيكي جيريتس. فضلت الابتعاد كي لا يتم تهميشي".





