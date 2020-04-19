الأهلي المصري يرسل 125 ألف دولار للصفاقسي التونسي بالخطأ!

المصدر: د ب أ

أكد معز المستيري، الكاتب العام للصفاقسي التونسي، أن ناديه قام برد مبلغ 25 ألف دولار لنظيره الأهلي من مستحقات اللاعب النيجيري، جونيور أجايي.

وقال معز المستيري، في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدى البلد" اليوم الأحد، إن الأهلي اكتشف بالخطأ أنه أرسل مبلغ 125 ألف دولار للصفاقسي التونسي وطلب ردها، وهو ما جعل الأخير يبحث التوصل لتقسيط المبلغ.

وأضاف أن ناديه اتفق مع الأهلي على رد مبلغ الـ 100 ألف دولار المتبقية من المستحقات الخاصة بصفقة أجايي، مؤكدا أن الصفاقسي مثل كل أندية العالم تأثر بالظروف الحالية من توقف النشاط نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.