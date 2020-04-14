المغربي أمرابط: لم أساوم النصر السعودي

المصدر: د ب أ



وجاء ذلك في تصريحات للاعب خلال بث مباشر عبر تطبيق مشاركة الصور على الإنترنت "إنستجرام"، نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.



وأكد أمرابط، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ33 قبل أيام، أنه ينوي استكمال مدة عقده مع النصر، والمتبقي منه عام واحد، كما يرغب في الاستمرار أطول وقت ممكن بقميص الفريق.



وأضاف" أود الاستمرار مع النصر إذا أرادوا ذلك، أهدف إلى تمثيل فريقي الحالي أطول وقت ممكن، ولم أساومه على الإطلاق في مسألة تخفيض الراتب إلى النصف، فهذا تم بموافقتي".



