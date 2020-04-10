الاتحاد التونسي: الموسم الحالي لن يلغى

المصدر: رويترز

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم إنه لن يلغي منافسات الدوري هذا الموسم وسيستأنف النشاط المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا عندما توافق السلطات الحكومية.

وأضاف الاتحاد في بيان : قرر المكتب التنفيذي للاتحاد عدم اعتماد سنة بيضاء (إنهاء الموسم) وعدم إيقاف النشاط بشكل نهائي واستئناف مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية عند الإذن بذلك من

السلطة العمومية وبالتالي مواصلة كل الجولات المتبقية.

ومنذ نحو شهر أوقف الاتحاد التونسي منافسات الدوري قبل عشر جولات من النهاية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر الترجي حامل اللقب جدول الترتيب برصيد 44 نقطة متقدما بعشر نقاط على الصفاقسي أقرب ملاحقيه بعد 16 جولة.

وأوضح الاتحاد التونسي أنه في حال استمرار منافسات الدوري إلى ما بعد 30 يونيو سيتم تمديد عقود اللاعبين إلى نهاية المسابقة في تاريخها الجديد على أن لا يتجاوز 30 نوفمبر المقبل، كما سيؤدي ذلك إلى تأجيل فترة انتقالات اللاعبين للموسم المقبل.