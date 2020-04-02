أمير مرتضي منصور: الزمالك لم يفاوض أحمد فتحي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري أنه لم يدخل في أي مفاوضات لضم أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية :"لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي لا من قريب ولا من بعيد".

وأضاف أنه يحترم بشكل كبير تاريخ أحمد فتحي الطويل في الكرة المصرية لكن "نادي الزمالك لم يفكر في التفاوض معه وليس له علاقة بقصة نهايته مع الأهلي ورحيله ورفضه تجديد تعاقده".

وأوضح أن "سياسة النادي في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب لأطول فترة ممكنة".

وشدد منصور على أن الزمالك سيفكر في ملف الصفقات "في الوقت المناسب" بالتنسيق بينه وبين الإدارة مع النظر إلى احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني، "لكن كل التفكير في الوقت الحالي هو مساهمة نادي الزمالك في دوره المجتمعي للتوعية لمنع انتشار فيروس كورونا.