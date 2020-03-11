الإبقاء على 7 لاعبين محترفين في أندية الدوري السعودي للموسمين المقبلين

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار 7 لاعبين أجانب محترفين في أندية الدوري موسمين مقبلين.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان له مساء أمس الثلاثاء إن "الاتحاد اعتمد تواجد 7 محترفين لكل فريق مثل الموسم الحالي بلا نقصان أو زيادة، خلال الموسمين المقبلين".

وكانت تقارير قد رجحت تقليل عدد اللاعبين الأجانب أو إلغاء تواجد حراس المرمى الأجانب قبل أن يقرر الاتحاد العدد الحالي للمحترفين.

كما أعلن الاتحاد أنه تم تأجيل عقد الجمعية العمومية غير العادية بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكد الاتحاد السعودي في بيانه، أن عدد 7 لاعبين أجانب سيستمر لأندية دوري المحترفين، فيما ستتم مراجعة عدد اللاعبين الأجانب في الدرجة الأولى بعد تقييم الوضع الحالي، الذي يمنح كل فريق الحق بالاستعانة بأربعة لاعبين.

واستعرض الإسباني فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام، خطة تكاليف مباريات الجولة المقبلة بعد القيود المفروضة على السفر والخطوات الاحتياطية التي تم اتخاذها.

وقررت السعودية استمرار منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن مع تعليق الحضور الجماهيري احترازيا.