الهلال يبتعد 8 نقاط في صدارته للدوري السعودي

المصدر: د ب أ

عزز فريق الهلال صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) بفوزه على ضيفه الاتفاق 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الفيصلي على النصر 3 / 2 وأبها على التعاون 2 / 1.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه أندري كاريلو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

ورفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط أمام النصر، وتوقف رصيد الاتفاق عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهذا الفوز هو الخامس عشر للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في خمس مباريات، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الحادية عشرة للاتفاق مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، أهدر فريق النصر ثلاث نقاط مهمة في صراعه على لقب الدوري بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام مضيفه الفيصلي 3 / 2.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2/2 بين الفريقين، حيث تقدم النصر بهدف سجله بيتروس ماثيوس في الدقيقة السابعة وتعادل إيجور روسي للفيصلي في الدقيقة 15 ثم سجل لوان جييرمي هدف التقدم للفيصلي في الدقيقة 28 قبل أن يتعادل جوليانو دي باولا للنصر في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني سجل جييرمي الهدف الثاني له والثالث للفيصلي في الد\قيقة 63 ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد النصر عند 42 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثالثة، فاز أبها على ضيفه التعاون 2 / 1.

وسجل هدفي أبها صالح آل عباس وأمين عطوشي في الدقيقتين الرابعة و79، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للتعاون ربيع سفياني في الدقيقة 86.

ورفع أبها رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد التعاون عند 29 نقطة في المركز الثامن.