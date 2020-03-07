رئيس رابطة الدوري الجزائري يستبعد تأجيل المباريات بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

استبعد عبد الكريم مدوار، رئيس رابطة الدوري الجزائري لكرة القدم، تأجيل مباريات مسابقة الدوري المحلي خوفا من انتشار فيروس كرونا المستجد(كوفيد - 19).

وسجلت الجزائر اليوم السبت اصابتين مؤكدتين بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19 حالة منها 17 من عائلة واحدة.

وقال مدوار، لإذاعة الجزائر الدولية اليوم السبت، إن الهيئات الكروية في البلاد تنتظر ما ستقرره السلطات الصحية في هذا الموضوع، رافضا أي تهويل غير مبرر.

وأوضح أن الاتحاد الجزائري ورابطة الدوري على تواصل مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة، وهو بانتظار ما سيصدر عنهما من قرارات.

وتابع :"ربما قد نضطر إلى إقامة المباريات بدون حضور الجماهير في حال أعلنت السلطات عن اجراءات احترازية"، لكنه استبعد تماما أية فكرة لتأجيل مباريات الدوري.

وأكد مدوار، أن فيروس كورونا، سيكون ضمن جدول أعمال الاجتماع الذي سيضم رئيس الاتحاد الجزائري خير الدين زطشي، برؤساء الأندية المحترفة المقرر بعد غد الاثنين.

من جهة أخرى، نفى مدوار أن يكون دخل في حملة انتخابية مسبقة لخلافة زطشي في رئاسة الاتحاد الجزائري،

موضحا أن بعض تصريحاته فسرت بشكل خاطئ من قبل محمد غوتي، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الجزائري.

ونوه أن حديثه عن التحكيم كان غرضه إثارة الانتباه خاصة مع اشتداد التنافس بإقتراب نهاية الموسم، داعيا غوتي، إلى مراجعة حساباته.

وأضاف :"انتخابات الاتحاد الجزائري لا زال يفصلنا عنها عام كامل، ولا أحد يعرف من سيترشح حتى رئيس الاتحاد نفسه الذي اعترف له بالكثير من الإيجابيات".

