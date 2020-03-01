المغرب يؤجل الأحداث الرياضية بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم "الأحد" إن اللجنة الحكومية المختصة بالنظر في مخاوف فيروس كورونا ربما تؤجل الأحداث الرياضية في المغرب.

وأوضحت اللجنة الوطنية للقيادة، والتي تأسست منذ الإعلان عن حالات فيروس كورونا، أن التجمعات الكبيرة ربما تُلغى كما ستواصل مراقبة السفر من وإلى الدول المتأثرة بانتشار الفيروس.

ولم يعلن المغرب إصابة أي حالة بفيروس كورونا في البلاد لكن 25 شخصا خضعوا للكشف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم لكن جميع النتائج جاءت سلبية.

ومددت الخطوط الملكية المغربية للطيران إيقاف رحلاتها إلى الصين مركز انتشار الفيروس. لكنها ستواصل رحلاتها إلى إيطاليا التي شهدت أسوأ انتشار للمرض في أوروبا.

وناشدت اللجنة المسافرين من الدول التي تعاني من انتشار فيروس كورونا تفادي الأماكن المزدحمة ومراقبة درجة حرارة أجسادهم لمدة 14 يوما وطلب المساعدة الطبية في حالة ظهور أي أعراض.