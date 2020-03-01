الوداد يهزم النجم الساحلي بـ "ثنائية" ويقترب نصف نهائي أبطال إفريقيا

المصدر: د ب أ

اقترب الوداد المغربي من التأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه النجم الساحلي 2/ صفر، أمس السبت، في ذهاب دور الثمانية من المسابقة.

وسجل محمد ناهيري هدفي الوداد في المباراة في الدقيقتين 11 و 54.

وحقق الإسباني خوان كارلوس جاريدو الفوز على فريقه السابق النجم الساحلي، والذي تولى تدريبه قبل أن يرحل منه منتصف الموسم الجاري.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السابع من مارس المقبل بالملعب الأولمبي برادس.

بدأت المباراة بضغط من جانب فريق الوداد، الذي أراد استغلال ميزة الأرض والدعم الجماهيري الكبير المقدم له من جانب أنصاره، فيما التزم النجم الساحلي الحذر الدفاعي خشية تلقي هدف مبكر.

ورغم حذر النجم إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمنع محمد ناهيري من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11 بعدما تلقى كرة عرضية من زميله إسماعيل الحداد داخل منطقة الجزاء، ليضعها بضربة رأس في الشباك مسجلا أول أهداف فريقه.

وسدد يحيى عبد الله لاعب الوداد كرة من الجهة اليسرى لمرمى النجم، لكن أكرم الديري حارس مرمى الفريق التونسي أمسك بالكرة.

وبمرور الوقت تراجع النجم الساحلي بشكل أكبر إلى منطقة جزائه، خاصة مع الضغط الكبير من جانب الوداد.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الوداد 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الوداد ضغطه على منافسه، من أجل تسجيل هدف ثان، وسط قلة حيلة من هجوم النجم الساحلي الذي لم يكن قادرا على صنع فرصة حقيقية.

وفي الدقيقة 47 سدد وليد الكرتي لاعب الوداد كرة قوية لكن أكرم الديري أبعد الخطر إلى ضربة ركنية لم تسفر عن أي جديد.

وعاد ناهيري ليسجل الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 54، بعدما تلقى كرة عرضية من يحيى جبران، ليضعها بضربة رأس، نفس طريقة الهدف الأول، في شباك الديري.

وألغى الحكم الهدف الثالث للوداد الذي سجله كاساجو كازينجو، بعدما لمس الأخير الكرة بيده قبل أن يتجاوز الديري ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة 76.

وسدد الجزائري كريم لعريبي لاعب فريق النجم الساحلي كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها جاءت بعيدة تماما عن مرمى الوداد في الدقيقة 80.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بتفوق الوداد 2 / صفر.