الزمالك يفوزعلى الترجي ويضع قدماً في نصف نهائي الأبطال

المصدر: د ب أ

وضع الزمالك المصري قدما في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الترجي التونسي 3/ 1 ، اليوم "الجمعة"، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

وكان الترجي هو المبادر بالتسجيل عن طريق رؤوف بن غيث في الدقيقة 27، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق المغربي محمد أو ناجم في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 72 سجل بن شرقي الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يسجل محمود علاء الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويلتقي الفريقان في تونس في السادس من مارس المقبل، في مباراة الإياب.