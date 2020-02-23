الزمالك ينسحب من الدوري المصري

المصدر: د ب أ

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري عدم استكمال مباريات الدوري المصري لكرة القدم.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على الانترنت اليوم الأحد أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بالإجماع بعدم استكمال مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني.

يأتي هذا في الوقت الذي دخل فيه الفريق الأول معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلي غدا الاثنين باستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وكان الزمالك توج بلقب السوبر المصري يوم الخميس الماضي في الإمارات عقب فوزه على الأهلي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وعقب المباراة حدثت العديد من الاشتباكات بين لاعبي الفريقين بالإضافة لقيام بعض اللاعبين بالإشارة للجماهير بإشارات بذيئة.

وقررت لجنة الانضباط أمس السبت في اجتماعها إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررت اللجنة إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وتغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.