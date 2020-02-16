اتحاد جدة يبلغ نصف نهائي البطولة العربية

المصدر: د ب أ

تأهل فريق اتحاد جدة السعودي إلى قبل نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه أولمبيك أسفي المغربي 1/ صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، ضمن مباريات دور الثمانية للمسابقة.

وتأهل اتحاد جدة إلى الدور قبل النهائي، عقب تفوقه في مجموع المباراتين 2 / 1 على الفريق المغربي، حيث تعادل الفريقان 1 / 1 في مدينة جدة السعودية في مباراة الذهاب.

وسجل البرازيلي رومارينيو هدف المباراة الوحيد لاتحاد جدة في الدقيقة 49.

وسيواجه اتحاد جدة مواطنه فريق الشباب في الدور قبل النهائي، وهو الذي تأهل إلى الدور ذاته عقب فوزه على الشرطة العراقي 7 / صفر بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.